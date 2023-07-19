Команды обоих российских тренеров вылетели из ЛЧ в первом квалификационном раунде

Европейские команды под руководством российских тренеров не смогли преодолеть стадию первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Сегодня, 19 июля, «Ференцварош» Станислава Черчесова разгромно проиграл фарерскому клубу «КИ Клаксвик» (0:3). Подопечные российского специалиста пропустили три безответных мяча ещё в первом тайме: на восьмой и 32-й минутах голами отметился Арни Фредриксберг, а на 45+1-й минуте счёт до разгромного довёл Люк Касси. Первая игра между командами закончилась вничью со счётом 0:0.

«Урарту» Дмитрия Гунько играл с боснийским «Зриньски» вчера, 18 июля. Армянская команда уступила боснийцам в серии послематчевых пенальти. Таким образом, в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов из дальнейшего розыгрыша турнира выбыли сразу две команды, возглавляемые российскими тренерами.