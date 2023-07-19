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«ПСЖ» поборется с «Ливерпулем» за подписание Шейка Дукуре

«ПСЖ» поборется с «Ливерпулем» за подписание Шейка Дукуре
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«ПСЖ» заинтересован в приобретении полузащитника «Кристал Пэлас» и сборной Мали Шейка Дукуре. Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, парижане составят конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за 23-летнего хавбека. «Кристал Пэлас» хочет выручить с продажи своего футболиста не менее € 57 млн.

В сезоне-2022/2023 Дукуре провёл 35 матчей за «Кристал Пэлас» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось о переходе полузащитника «ПСЖ» и сборной Нидерландов Ксави Симонса в немецкий «Лейпциг».

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