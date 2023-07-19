«Челси» в ближайшее время сделает предложение «Монпелье» по форварду Ваи

«Челси» предпримет попытку подписать нападающего «Монпелье» Элье Ваи. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, в ближайшее время представители лондонцев отправят официальный запрос французскому клубу. Помимо «Челси», на Ваи претендуют ещё несколько клубов. Однако именно «аристократы» являются главным фаворитом на приобретение молодого нападающего.

Сообщается, что если «Челси» удастся купить Ваи, то лондонцы сразу же отправят форварда в аренду в «Страсбург».

В сезоне-2022/2023 Ваи провёл 33 матча за «Монпелье» во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Челси» к своему бывшему защитнику Марку Гехи.