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Жота: мне очень нравятся игроки, как Мак Алистер

Жота: мне очень нравятся игроки, как Мак Алистер
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Португальский вингер «Ливерпуля» Диогу Жота высказался о новичке клуба Алексисе Мак Алистере.

«Мне очень нравятся такие игроки, как он. Они просто видят эти голевые пасы. Мне просто нужно забежать, и он отдаст нужную передачу. Думаю, мы очень хорошо будем взаимодействовать и надеюсь, что получится использовать это походу сезона», – сказал Жота после товарищеского матча.

Вчера «Ливерпуль» провёл свой первый товарищеский матч в это межсезонье. Команда в гостях одолела «Карлсруэ» со счётом 4:2. Жота в этой игре оформил дубль. Один из пасов на гол отдал Мак Алистер.

24-летний аргентинец присоединился к красным этим летом, перейдя из «Брайтона». В прошлом сезоне он провёл 35 матчей за «чаек» в рамках английской Премьер-лиги, забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.

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