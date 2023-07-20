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«Барселона» арендует Феликса за € 10 млн с обязательным правом выкупа за € 50 млн

«Барселона» арендует Феликса за € 10 млн с обязательным правом выкупа за € 50 млн
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«Барселона» договорилась с мадридским «Атлетико» об аренде нападающего Жоау Феликса на сезон. Об этом сообщает журналист Марк Мартинес в «Твиттере».

По сведениям источника, аренда 24-летнего португальского футболиста обойдётся сине-гранатовым в € 10 млн, также клуб будет выплачивать 70% его зарплаты. В следующем сезоне «Барселона» будет обязана выкупить Феликса за € 50 млн.

Вчера, 19 июля, Феликс выступил с заявлением о желании выступать за «Барселону». Он назвал игру за каталонцев мечтой детства. В «Атлетико» негативно отреагировали на подобные слова, заявив, что агент Феликса знает условия для ухода его клиента из команды. Отметим, что у Жоау конфликт с главным тренером «матрасников» Диего Симеоне.

В Барселоне продолжается реконструкция «Камп Ноу». Видеоролик:

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