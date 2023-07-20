Игорь Колыванов: надеюсь, «Динамо» выступит более уверенно в следующем сезоне

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов высказался о перспективах клуба в следующем сезоне.

«Прошлый сезон «Динамо» провело из рук вон плохо. Это однозначно. Я надеюсь, что с приходом Лички игра поменяется в лучшую сторону. В любом случае если взять этот сезон, то, надеюсь, «Динамо» выступит более уверенно.

Возможно ли это, если не закупаться? Не могу об этом говорить. Может быть, ещё до конца трансферного окна кого-то возьмут. Ещё есть время. Наверное, они посмотрят сначала на начало сезона. В принципе, у них костяк хороший и молодёжь хорошая. Не знаю, что случилось в том году. Они перестали в свой футбол играть. Наверное, встряхнуть нужно будет. Поэтому, если кого-то доберут — полузащитника или защитника, нападение у «Динамо» очень сильное, одно из самых сильных», – приводит слова Колыванова Metaratings.