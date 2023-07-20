Беллингем: Лукас Васкес и Браим Диас учат меня ругательствам, скоро смогу их произносить

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, как проходит его адаптация в новом коллективе.

«У меня отличные одноклубники. Мне просто нравится быть рядом с ними. Независимо от того, что они выиграли, они твёрдо стоят на ногах. Они хорошо говорят по-английски, а мой испанский улучшается. Лукас Васкес и Браим Диас — мои лучшие учителя, они учат меня ругательствам (смеётся). Я не могу дождаться, когда смогу их произносить.

Я сделал несколько прогулок по городу, пока не хочу выходить на улицу. После тренировки я устаю, и я не хочу каждый день выходить на ужин, чтобы оставаться в хорошей форме. Я думаю, что важно узнавать новую культуру и впитывать её. Я хотел бы получать удовольствие от жизни, а также от тренировок», — приводит слова Беллингема Marca.