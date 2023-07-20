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Олич — о «Зените»: в нынешних реалиях я бы не закупался иностранцами, а развивал молодёжь

Олич — о «Зените»: в нынешних реалиях я бы не закупался иностранцами, а развивал молодёжь
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Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал о сильных хорватских футболистах, а также посоветовал «Зениту» сконцентрироваться на воспитании своих футболистов.

«Кто из хорватов сейчас мог бы усилить РПЛ? В Хорватии полно сильных футболистов. Ливакович сейчас перешёл в «Фенербахче». Я читал, что «Рубин» хочет купить одного футболиста из чемпионата Хорватии. «Динамо» (Загреб) играло с «Хайдуком» за Суперкубок – и там всегда можно найти двух-трёх футболистов, которые усилят клубы РПЛ.

Сильные хорваты не хотят в РПЛ из-за отстранения от еврокубков? Это ключевая проблема, и не только в случае с хорватами, но и для большинства амбициозных футболистов. В нынешних реалиях я бы не закупался иностранцами, как это делают в «Зените», а развивал бы своих футболистов, чтобы спустя какое-то время это принесло пользу сборной», — приводит слова Олича Metaratings.

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