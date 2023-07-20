Олич — о «Зените»: в нынешних реалиях я бы не закупался иностранцами, а развивал молодёжь

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал о сильных хорватских футболистах, а также посоветовал «Зениту» сконцентрироваться на воспитании своих футболистов.
«Кто из хорватов сейчас мог бы усилить РПЛ? В Хорватии полно сильных футболистов. Ливакович сейчас перешёл в «Фенербахче». Я читал, что «Рубин» хочет купить одного футболиста из чемпионата Хорватии. «Динамо» (Загреб) играло с «Хайдуком» за Суперкубок – и там всегда можно найти двух-трёх футболистов, которые усилят клубы РПЛ.
Сильные хорваты не хотят в РПЛ из-за отстранения от еврокубков? Это ключевая проблема, и не только в случае с хорватами, но и для большинства амбициозных футболистов. В нынешних реалиях я бы не закупался иностранцами, как это делают в «Зените», а развивал бы своих футболистов, чтобы спустя какое-то время это принесло пользу сборной», — приводит слова Олича Metaratings.
- 20 июля 2023
-
10:35
-
10:33
-
10:24
-
10:18
-
10:14
-
10:11
-
10:10
-
10:03
-
09:54
-
09:52
-
09:47
-
09:43
-
09:36
-
09:34
-
09:25
-
09:25
-
09:15
-
09:08
-
09:07
-
09:01
-
09:00
-
08:51
-
08:50
-
08:46
-
08:30
-
08:24
-
08:20
-
08:10
-
08:09
-
07:54
-
07:45
-
07:39
-
07:15
-
07:05
-
06:38