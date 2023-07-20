Махмудов: почти никого не знаю из нынешнего «Спартака» — только Реброва и пару фотографов
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Бывший полузащитник красно-белых Эмин Махмудов рассказал, кого знает в нынешнем «Спартаке».
«Я играл в «Спартаке» почти десять лет назад, за это время в команде многое изменилось. Почти никого не знаю из нынешнего «Спартака» — только Реброва и ещё пару фотографов», — сказал Махмудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, прошлый сезон «Спартак» завершил на третьем месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 54 очка. Красно-белые отстали от второго места, на котором расположился ЦСКА, на четыре очка.
Новый сезон команда Гильермо Абаскаля откроет матчем с «Оренбургом» на «Открытие Банк Арене» в это воскресенье, 23 июля. Начало встречи запланировано на 17:30 мск.
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