«Довольствуются тем, чего они достигли». Канчельскис сравнил Слуцкого с Романцевым

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сравнил экс главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого с бывшим наставником «Спартака» Олегом Романцевым.
«Можно ли сравнить Слуцкого с Романцевым, если он тоже рано закончит тренерскую карьеру? Они оба так решили, может быть, довольствуются тем, чего они достигли. У Олега Ивановича всё-таки больше завоёванных трофеев. Он не видел себя в другой команде, кроме «Спартака». У него есть только одна команда.
А вот Слуцкий… После такой тренерской деятельности перейти в эти шоу. Мне непонятны все его действия и что он вытворяет. Но это его личная жизнь. Мне кажется, ему это не к лицу. Вообще сравнивать Слуцкого с Романцевым нельзя. Слуцкий был тренером сборной России, а сейчас выдаёт такие вещи. Странновато», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.
- 20 июля 2023
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