Главный тренер «Ахмата» рассказал, будет ли клуб усиливаться в летнее трансферное окно

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о селекционной политике клуба во время оставшейся части летнего трансферного окна.
«Некоторые позиции требуют не усиления, а конкурентоспособности. Мы понимаем, где у нас есть игроки нашего уровня, но надо иметь еще одного игрока в ресурсах. Селекционная группа работает, есть интересные варианты. Буквально сегодня было совещание, Руслан Газзаев показал варианты. Клуб работает, возможно, что пару позиций мы усилим», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В текущее трансферное окно «Ахмат» усилился двумя защитниками. К команде присоединились Владислав Волков из «Чайки» и Ясмин Челикович из «Тузла-Сити». Защитник Зоран Нижич покинул грозненский клуб на правах свободного агента, а хавбек Александр Трошечкин перешёл в «Пари Нижний Новгород».
- 20 июля 2023
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