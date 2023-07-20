Ташуев: задача «Ахмата» — поддерживать уровень прошлого сезона, а дальше будет видно

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

«У нас недавно была встреча с президентом клуба Магомедом Даудовым, который всегда интересуется делами команды. Провели с ним рабочую встречу, с футболистами тоже встретились. Мы прекрасно понимаем — и Магомед Даудов нам говорит — что раз мы поднялись на пятое место, надо не опускать планку. Понимаем, что это будет непросто. Поднимаемся, а соперник к нам относится немного по-другому – более сконцентрировано, особенно соперники топ-клубов. «Ахмат» не то чтобы боятся, но будут уважать в российском футболе ещё больше — хотя не думаю, что раньше относились по-другому. Задача одна – поддерживать уровень прошлого сезона, а дальше будет видно по сезону», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.