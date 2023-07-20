Семшов: если «Динамо» рассматривает Карраскаля как игрока основы, тогда они его купят

Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал возможный переход полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в стан бело-голубых.

«Нужен ли «Динамо» Карраскаль? Смотря, на какой позиции его видит Личка. Если Хорхе рассматривают как игрока основного состава, тогда его купят. Для обоймы нет смысла брать такого футболиста, он должен играть в основном составе. Думаю, «Динамо» не спешит с трансферами, потому что костяк остался и нужно точечное усиление для того, чтобы новые игроки приносили пользу.

Безусловно, «Динамо» опасается отсутствия игровой практики у Карраскаля в последнее время. Дело не только в игровой практике. Многое может повлиять — психологическое состояние, отношение в коллективе. Наверное, «Динамо» проверяет, узнает все о Карраскале. Важно, чтобы в команде была здоровая атмосфера», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Карраскаль провёл 34 матча за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с армейцами действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.