«Боруссия» Дортмунд расторгла контракт с Нико Шульцем, который не играл за клуб год

Дортмундская «Боруссия» прекратила сотрудничество с 30-летним защитником Нико Шульцем. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.
«Всем нам известно, что в последние годы дела Шульца складывались не так, как мы надеялись. Тем не менее, мы желаем ему всего наилучшего в спортивном и личном будущем», — говорится в сообщении клуба.
По информации источника, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Шульц выступал за «Боруссию» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). Со «шмелями» защитник завоевал Кубок и Суперкубок Германии.
В сезоне-2022/2023 Шульц не провёл ни одного матча за «Боруссию». Он был отстранён руководством немецкого клуба из-за обвинений в домашнем насилии. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.
Ранее стало известно о продолжении сотрудничества между «Боруссией» и запасным голкипером команды.
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