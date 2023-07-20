«Боруссия» Дортмунд расторгла контракт с Нико Шульцем, который не играл за клуб год

Дортмундская «Боруссия» прекратила сотрудничество с 30-летним защитником Нико Шульцем. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

«Всем нам известно, что в последние годы дела Шульца складывались не так, как мы надеялись. Тем не менее, мы желаем ему всего наилучшего в спортивном и личном будущем», — говорится в сообщении клуба.

По информации источника, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Шульц выступал за «Боруссию» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). Со «шмелями» защитник завоевал Кубок и Суперкубок Германии.

В сезоне-2022/2023 Шульц не провёл ни одного матча за «Боруссию». Он был отстранён руководством немецкого клуба из-за обвинений в домашнем насилии. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.

Ранее стало известно о продолжении сотрудничества между «Боруссией» и запасным голкипером команды.