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Мусса Диаби согласился перейти в «Астон Виллу», отклонив предложение «Аль-Насра»

Мусса Диаби согласился перейти в «Астон Виллу», отклонив предложение «Аль-Насра»
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Французский нападающий «Байера» Мусса Диаби принял решение продолжить карьеру в бирмингемской «Астон Вилле», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, 24-летний игрок атакующей линии ответил согласием на предложение «Астон Виллы» и отверг интерес саудовского «Аль-Насра». Бирмингемцы заплатят «Байеру» за трансфер Диаби € 50 млн.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» направил леверкузенцам официальное предложение о приобретении француза. В прошедшем сезоне на счету Диаби 48 матчей за «Байер» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с леверкузенским клубом действует до конца июня 2025 года.

Примерная стоимость французского нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 50 млн.

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