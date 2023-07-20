«Вольфсбург» близок к подписанию хавбека сборной Хорватии Майера

Полузащитник «Ренна» и сборной Хорватии Ловро Майер в ближайшее время может стать игроком «Вольфбсурга». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, в четверг, 20 июля представители немецкого клуба сделали предложение «Ренну» о покупке хавбека за € 18 млн + бонусы. «Ренн» отклонил этот запрос, однако «Вольфсбург» настроен решительно. В ближайшие дни «волки» попытаются закрыть сделку.

В сезоне-2022/2023 на счету Майера 37 матчей за «Ренн» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Также полузащитник провёл семь игр за сборную Хорватии на чемпионате мира, в которых отметился одним голом. С национальной командой футболист завоевал бронзовые медали турнира.

Майер выступает за «Ренн» с августа 2021 года. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2027-го. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Майеру со стороны миланского «Интера».