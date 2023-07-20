Божович: Дзюба с Галактионовым не помогут «Локомотиву» биться за самые высокие места в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Миодраг Божович поделился мнением о перспективах железнодорожников в предстоящем сезоне.

«От каких команд жду прорыва в этом сезоне? ЦСКА, «Краснодар» – очень хорошие клубы с хорошими условиями для работы, а также «Ростов». В «Краснодаре» молодой тренер, который может добиться хорошего результата. «Локомотив»? Их можно сравнить с «Динамо», поэтому от них ничего не жду. И Дзюба с Галактионовым не помогут? Не думаю. Будут в пятёрке, но биться за самые высокие места не будут», — приводит слова Божовича Metaratings.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 «Локомотив» занял восьмое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 45 очков. Во второй части сезона командой руководил Михаил Галактионов. Под его руководством железнодорожники провели 13 матчей в чемпионате России, выиграли десять из них, дважды сыграли вничью и один раз уступили.