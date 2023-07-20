Божович: Дзюба с Галактионовым не помогут «Локомотиву» биться за самые высокие места в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Миодраг Божович поделился мнением о перспективах железнодорожников в предстоящем сезоне.
«От каких команд жду прорыва в этом сезоне? ЦСКА, «Краснодар» – очень хорошие клубы с хорошими условиями для работы, а также «Ростов». В «Краснодаре» молодой тренер, который может добиться хорошего результата. «Локомотив»? Их можно сравнить с «Динамо», поэтому от них ничего не жду. И Дзюба с Галактионовым не помогут? Не думаю. Будут в пятёрке, но биться за самые высокие места не будут», — приводит слова Божовича Metaratings.
Напомним, по итогам сезона-2022/2023 «Локомотив» занял восьмое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 45 очков. Во второй части сезона командой руководил Михаил Галактионов. Под его руководством железнодорожники провели 13 матчей в чемпионате России, выиграли десять из них, дважды сыграли вничью и один раз уступили.
- 21 июля 2023
-
00:27
-
00:19
-
00:04
- 20 июля 2023
-
23:58
-
23:58
-
23:47
-
23:46
-
23:46
-
23:27
-
23:26
-
23:18
-
23:12
-
23:06
-
23:01
-
22:54
-
22:50
-
22:42
-
22:38
-
22:30
-
22:27
-
22:26
-
22:08
-
22:01
-
21:51
-
21:48
-
21:40
-
21:26
-
21:24
-
21:18
-
21:11
-
21:01
-
20:55
-
20:54
-
20:47
-
20:45