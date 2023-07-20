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Два армянских клуба с россиянами в составе вышли во 2-й раунд отбора Лиги конференций

Два армянских клуба с россиянами в составе вышли во 2-й раунд отбора Лиги конференций
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Завершились два ответных матча 1-го квалификационного раунда Лиги конференций. В одном из них «Арарат-Армения» на выезде сыграл вничью с «Эгнатией» — 4:4. В первой встрече команды также разошлись миром (1:1). Победителя двухматчевого противостояния выявила серия пенальти, в которой успешнее был армянский клуб — 4:2. Российский голкипер «Арарата» Всеволод Ермаков провёл на поле всю игру.

Таким образом, команда из Армении вышла во 2-й квалификационный раунд, где сразится с греческим «Арисом».

Лига конференций. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
20 июля 2023, четверг. 21:00 МСК
Эгнатия
Ррогожина, Албания
Окончен
4 : 4
2 : 4
Арарат-Армения
Ереван, Армения
1:0 Медейрос – 4'   1:1 Эза – 17'   2:1 Каса – 36'   2:2 Каштаньейра – 58'   3:2 Двамена – 108'   3:3 Йенне – 110'   3:4 Хулио – 113'   4:4 Двамена – 120+4'

Во втором матче Лиги конференций с участием армянской команды «Алашкерт» в гостях разгромил черногорский «Арсенал» со счётом 6:1.

В составе армянского клуба все 90 минут на поле провели российские футболисты — Виталий Устинов и Давид Хурцидзе, оформивший четыре результативные передачи. Также в заявке команды был ещё один россиянин — Сергей Иванов.

«Алашкерт» вслед за «Араратом» вышел во второй раунд отбора, обыграв черногорцев по сумме двух матчей (7:2). В следующем этапе квалификации армянская команда сразится с венгерским «Дебреценом».

Лига конференций. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
20 июля 2023, четверг. 21:30 МСК
Арсенал Тв
Тиват, Черногория
Окончен
1 : 6
Алашкерт
Мартуни, Армения
0:1 Агдон – 40'   0:2 Агдон – 45+1'   0:3 Агдон – 48'   1:3 Dordevic – 58'   1:4 Racines – 74'   1:5 Grigoryan – 90+2'   1:6 Менса – 90+5'
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