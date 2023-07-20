Два армянских клуба с россиянами в составе вышли во 2-й раунд отбора Лиги конференций

Завершились два ответных матча 1-го квалификационного раунда Лиги конференций. В одном из них «Арарат-Армения» на выезде сыграл вничью с «Эгнатией» — 4:4. В первой встрече команды также разошлись миром (1:1). Победителя двухматчевого противостояния выявила серия пенальти, в которой успешнее был армянский клуб — 4:2. Российский голкипер «Арарата» Всеволод Ермаков провёл на поле всю игру.
Таким образом, команда из Армении вышла во 2-й квалификационный раунд, где сразится с греческим «Арисом».
Во втором матче Лиги конференций с участием армянской команды «Алашкерт» в гостях разгромил черногорский «Арсенал» со счётом 6:1.
В составе армянского клуба все 90 минут на поле провели российские футболисты — Виталий Устинов и Давид Хурцидзе, оформивший четыре результативные передачи. Также в заявке команды был ещё один россиянин — Сергей Иванов.
«Алашкерт» вслед за «Араратом» вышел во второй раунд отбора, обыграв черногорцев по сумме двух матчей (7:2). В следующем этапе квалификации армянская команда сразится с венгерским «Дебреценом».
- 21 июля 2023
-
00:27
-
00:19
-
00:04
- 20 июля 2023
-
23:58
-
23:58
-
23:47
-
23:46
-
23:46
-
23:27
-
23:26
-
23:18
-
23:12
-
23:06
-
23:01
-
22:54
-
22:50
-
22:42
-
22:38
-
22:30
-
22:27
-
22:26
-
22:08
-
22:01
-
21:51
-
21:48
-
21:40
-
21:26
-
21:24
-
21:18
-
21:11
-
21:01
-
20:55
-
20:54
-
20:47
-
20:45