Два армянских клуба с россиянами в составе вышли во 2-й раунд отбора Лиги конференций

Завершились два ответных матча 1-го квалификационного раунда Лиги конференций. В одном из них «Арарат-Армения» на выезде сыграл вничью с «Эгнатией» — 4:4. В первой встрече команды также разошлись миром (1:1). Победителя двухматчевого противостояния выявила серия пенальти, в которой успешнее был армянский клуб — 4:2. Российский голкипер «Арарата» Всеволод Ермаков провёл на поле всю игру.

Таким образом, команда из Армении вышла во 2-й квалификационный раунд, где сразится с греческим «Арисом».

Во втором матче Лиги конференций с участием армянской команды «Алашкерт» в гостях разгромил черногорский «Арсенал» со счётом 6:1.

В составе армянского клуба все 90 минут на поле провели российские футболисты — Виталий Устинов и Давид Хурцидзе, оформивший четыре результативные передачи. Также в заявке команды был ещё один россиянин — Сергей Иванов.

«Алашкерт» вслед за «Араратом» вышел во второй раунд отбора, обыграв черногорцев по сумме двух матчей (7:2). В следующем этапе квалификации армянская команда сразится с венгерским «Дебреценом».