Якубко: в Чехии все были довольны работой Ярошика, в РПЛ у него всё получится

Бывший нападающий «Амкара» Мартин Якубко высказался о перспективах Иржи Ярошика на посту главного тренера «Оренбурга», отметив, что в Чехии большинство экспертов были довольны работой специалиста.
«Про тактику Ярошика в «Оренбурге» ещё очень рано говорить, он только будет подстраивать команду под систему, в которую хочет играть. Я следил за Иржи в Чехии, разговаривал с друзьями, которые интенсивно смотрят чешский футбол. Все довольны его работой. Он действительно не добился мегауспехов, но у него и не было такой команды, чтобы говорить о чемпионстве или титулах. Надо подождать, дать ему немного времени. Он играл в России, отлично понимает, какие там условия, как работают русские команды. Иностранцам, никогда не бывшим раньше в России, в разы тяжелее, они сталкиваются со многими специфическими ситуациями, которых нет в Европе. Так что прошлый опыт пойдёт ему на пользу, и я думаю, что у Иржи в РПЛ всё получится», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».
Ярошик сменил на посту главного тренера «Оренбурга» другого чешского тренера — Марцела Личку, перешедшего в «Динамо».
- 21 июля 2023
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