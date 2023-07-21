Игрок «Краснодара» Кривцов: реально ли дорасти до «Ман Сити»? Почему нет. Всё возможно

Российский полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился мнением о том, можно ли российскому игроку дорасти до уровня топ-клубов мира.
«Реально ли в России дорасти до уровня «Манчестер Сити»? Если много работать, почему нет? В жизни всё возможно. Главное идти к своей цели», — сказал Кривцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Напомним, Никита Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.
В прошлом сезоне Кривцов провёл за «Краснодар» 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.
Чёрно-зелёные в сезоне-2022/2023 заняли в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги шестое место, набрав 48 очков. Также команда дошла до финала Кубка России, где проиграла московскому ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).
- 21 июля 2023
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