Игрок «Краснодара» Кривцов: реально ли дорасти до «Ман Сити»? Почему нет. Всё возможно

Российский полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился мнением о том, можно ли российскому игроку дорасти до уровня топ-клубов мира.

«Реально ли в России дорасти до уровня «Манчестер Сити»? Если много работать, почему нет? В жизни всё возможно. Главное идти к своей цели», — сказал Кривцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Никита Кривцов выступает за «Краснодар» с 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне Кривцов провёл за «Краснодар» 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Чёрно-зелёные в сезоне-2022/2023 заняли в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги шестое место, набрав 48 очков. Также команда дошла до финала Кубка России, где проиграла московскому ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).