Гришин: «Зенит» — фаворит чемпионата, но происходят непонятные движения с бразильцами

Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

«Чемпионат России в этом сезоне будет интересным. Во-первых, смена тренера в «Динамо». У команды Лички неплохой состав. «Спартак» приобретает усиление. ЦСКА в хорошей форме находится, если судить по Суперкубку. Как уже все привыкли, «Зенит» будет фаворитом чемпионата, но там происходят непонятные движения с бразильцами.

Есть ряд команд, которые будут бороться за тройку, — этим РПЛ и интересна. Если брать чемпионат Испании, то там «Барселона» и «Реал» конкурируют между собой. В Германии только «Бавария» побеждает. А в российском чемпионате есть четыре-пять команд, которые будут претендовать на место в тройке», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.