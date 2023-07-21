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Гришин: «Зенит» — фаворит чемпионата, но происходят непонятные движения с бразильцами

Гришин: «Зенит» — фаворит чемпионата, но происходят непонятные движения с бразильцами
Александр Гришин
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Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

«Чемпионат России в этом сезоне будет интересным. Во-первых, смена тренера в «Динамо». У команды Лички неплохой состав. «Спартак» приобретает усиление. ЦСКА в хорошей форме находится, если судить по Суперкубку. Как уже все привыкли, «Зенит» будет фаворитом чемпионата, но там происходят непонятные движения с бразильцами.

Есть ряд команд, которые будут бороться за тройку, — этим РПЛ и интересна. Если брать чемпионат Испании, то там «Барселона» и «Реал» конкурируют между собой. В Германии только «Бавария» побеждает. А в российском чемпионате есть четыре-пять команд, которые будут претендовать на место в тройке», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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