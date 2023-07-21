Александр Толстиков: Кордоба и Алонсо не могут разорвать контракт по правилам ФИФА

Бывший технический директор «Краснодара» Александр Толстиков рассказал, что нападающий Джон Кордоба и защитник Хуниор Алонсо не смогут приостановить контракт с чёрно-зелёными.

«Согласно вводным ФИФА, контракты Алонсо и Кордобы действуют, разрывать их больше нельзя. Так что речь не об удержании игроков клубом — они связаны договорными обязательствами. Появится предложение, устраивающее футболистов и «Краснодар», — другое дело, но это будет определяться конкретикой», — приводит слова Толстикова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 21 июля, состоится стартовая игра 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» и начнётся в 19:00 мск.