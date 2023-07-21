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Футболистка Гаити и «Зенита» Кики — о чемпионате мира: надо запомнить каждый момент

Футболистка Гаити и «Зенита» Кики — о чемпионате мира: надо запомнить каждый момент
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Гаитянская футболистка санкт-петербургского «Зенита» Кики поделилась настроем своей сборной перед дебютным матчем на чемпионате мира. В 1-м туре женская сборная Гаити встретится с национальной командой Англии завтра, 22 июля.

«Есть волнение. Чемпионат мира – это очень большой турнир, и представлять там свою страну – большая ответственность. С другой стороны, надо наслаждаться этим моментом. Такое может быть раз в жизни, пробиться сюда тяжело. Кому-то это не удаётся вообще. Надо хорошо запомнить всё время, проведённое здесь, и наслаждаться этим.

Гаити очень любит музыку. Мы постоянно её слушаем. А ещё поём и танцуем. Чаще всего, конечно, танцуем», — сказала Кики в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

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