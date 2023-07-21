Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия: «Спартак» ищет центральных защитников? Спокойно реагирую на это

Джикия: «Спартак» ищет центральных защитников? Спокойно реагирую на это
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался по поводу трансферной политики красно-белых этим летом, которые активно ищут нового игрока на позицию центрального защитника. Игрок спокойно воспринимает данную ситуацию.

«Как реагирую на то, что «Спартак» ищет центральных защитников? Реагирую совершенно спокойно. Конкуренция сделает нас только сильнее», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что красно-белые хотят подписать центрального защитника в летнее трансферное окно. Велись переговоры по переходу футболиста «Црвены Звезды» Страхини Эраковича, которого перехватил петербургский «Зенит», а также по колумбийскому защитнику «Тоттенхема» Давинсону Санчесу. «Чемпионат» сообщал, что «Тоттенхэм» готов продать Санчеса в «Спартак» за € 13,3 млн.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» разрешил Санчесу вести переговоры со «Спартаком» и «Страсбургом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023