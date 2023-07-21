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Джикия: «Спартак» ищет центральных защитников? Спокойно реагирую на это

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался по поводу трансферной политики красно-белых этим летом, которые активно ищут нового игрока на позицию центрального защитника. Игрок спокойно воспринимает данную ситуацию.

«Как реагирую на то, что «Спартак» ищет центральных защитников? Реагирую совершенно спокойно. Конкуренция сделает нас только сильнее», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что красно-белые хотят подписать центрального защитника в летнее трансферное окно. Велись переговоры по переходу футболиста «Црвены Звезды» Страхини Эраковича, которого перехватил петербургский «Зенит», а также по колумбийскому защитнику «Тоттенхема» Давинсону Санчесу. «Чемпионат» сообщал, что «Тоттенхэм» готов продать Санчеса в «Спартак» за € 13,3 млн.