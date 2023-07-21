«Динамо» — «Краснодар»: Черников удвоил преимущество гостей в матче

Сегодня, 21 июля, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются московское «Динамо» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток матча прозвучал в 19:00 по московскому времени. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 27-й минуте встречи нападающий Джон Кордоба открыл счёт в матче и вывел «Краснодар» вперёд. После грубой ошибки защитника московской команды Роберто Фернандеса Эдуард Сперцян совершил перехват и отдал голевую передачу на Кордобу, который реализовал свой момент. На 35-й минуте матча Александр Черников удвоил преимущество гостей в матче — 0:2.

Напомним, в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» финишировал шестым. Динамовцы завершили чемпионат России на девятом месте. Чемпионом страны стал «Зенит».