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Защитник «Фиорентины» Игор перешёл в «Брайтон» за € 17 млн — Романо

Защитник «Фиорентины» Игор перешёл в «Брайтон» за € 17 млн — Романо
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Бразильский защитник «Фиорентины» Игор дос Сантос станет игроком «Брайтон энд Хоув Альбион». «Чайки» заплатили более € 17 млн за футболиста, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, сделка по 25-летнему футболисту обошлась «Брайтону» в € 17 млн плюс бонусные выплаты. Бразильский защитник подпишет четырёхлетний контракт с английским клубом. Устное соглашение между всеми сторонами уже достигнуто. Сделку должны полностью закрыть в течение следующих 48 часов. На следующей неделе игрок пройдёт полное медицинское обследование и трансфер будет завершён.

Игор в минувшем сезоне провёл 27 матчей за «Фиорентину» в рамках чемпионата Италии, в которых не смог отметиться результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает бразильского защитника в € 10 млн.

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