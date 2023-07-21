Фёдор Смолов объяснил, почему проголосовал за Бальбуэну в роли капитана «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов объяснил, почему проголосовал за защитника Фабиана Бальбуэну при выборе капитана команды.

«Я бы не очень хотел комментировать отъезд Бальбуэны в том сезоне, потому что у человека могут быть разные жизненные ситуации. Футболом всё не ограничивается. Этот выбор встал не по каким-то футбольным элементам.

Почему за него голосовал? Он опытный футболист и игрок центра обороны. Фабио выступал в хороших чемпионатах. К нему относится коллектив с уважением. Думаю, защитнику при позиционной обороне видно момент и он может подсказывать», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В матче 1-го тура нового сезона чемпионата России «Динамо» уступило «Краснодару» — 1:3.