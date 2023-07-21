Видеообзор победы «Краснодара» в стартовом матче нового сезона РПЛ с «Динамо»

Завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). «Краснодар» одержал победу со счётом 3:1.
На 27-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба открыл счёт. Через восемь минут полузащитник Александр Черников с передачи Кордобы увеличил преимущество «быков». В начале второго тайма форвард Жоау Батчи забил третий мяч гостей. На 61-й минуте нападающий «Динамо» Фёдор Смолов отыграл один гол.
В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» финишировал шестым. Динамовцы завершили чемпионат России на девятом месте. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».
- 21 июля 2023
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