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Шведская футболистка: все, кто выступает на ЧМ, — женщины. Гендерные тесты – унизительно

Шведская футболистка: все, кто выступает на ЧМ, — женщины. Гендерные тесты – унизительно
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Звезда женской сборной Швеции Фридолина Рольфё прокомментировала использование тестов на определение пола в женском футболе.

«Все, кто выступает на чемпионате мира, — женщины. Я считаю, что гендерные тесты – унизительно. Я знаю, что мы обсуждали это раньше, когда-то и женской сборной Швеции приходилось подтверждать свой пол и всё такое. Но я думаю, что это становится унизительным. Нет, это не должно быть обязательным», – приводит слова Рольфё Expressen.

Напомним, летом 2022 года форвард сборной Замбии Барбра Банда пропустила Кубок африканских наций, не сумев пройти тест на определение пола. Футболистку тем не менее допустили к участию в чемпионате мира – 2023.

С подобным сталкивались и сами шведки. В скором времени выйдет новая автобиографическая книга экс-игрока сборной Швеции Ниллы Фишер, в которой она возвращается к событиям, происходившим на чемпионате мира 2011 года. Тогда вся шведская команда должна была доказать принадлежность к женскому полу по требованию ФИФА.

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