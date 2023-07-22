«Урал» — ЦСКА: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 22 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором екатеринбургский «Урал» сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучит — в 13:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последняя встреча команд в рамках РПЛ завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев. Кроме того, команда Владимира Федотова переиграла «Урал» в финале Кубка России (Путь РПЛ).

По итогам прошлого сезона «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 30 играх. ЦСКА финишировал вторым с 58 очками.