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СЕО: Урал – ЦСКА, 22 июля: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Урал» — ЦСКА: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 22 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором екатеринбургский «Урал» сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучит — в 13:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 13:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последняя встреча команд в рамках РПЛ завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев. Кроме того, команда Владимира Федотова переиграла «Урал» в финале Кубка России (Путь РПЛ).

По итогам прошлого сезона «Урал» занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 30 играх. ЦСКА финишировал вторым с 58 очками.

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