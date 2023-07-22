Трансфер игрока «Пачуки» Луиса Чавеса в «Динамо» сорвался из-за американских санкций

Трансфер полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса в «Динамо» сорвался, сообщает ESPN.
По данным источника, «Пачука» отказалась вести какие-либо переговоры с клубами из России из-за санкций – мексиканскому клубу не предоставили гарантии, что деньги за футболиста дойдут.
Ранее сообщалось, что Чавес уже согласовал контракт с «Динамо» на четыре года.
В прошлом сезоне 27-летний Чавес сыграл за «Пачуку» 42 матча во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 8 млн. За сборную Мексики Чавес сыграл 19 матчей за карьеру.
Напомним, ранее сообщалось об интересе бело-голубых к полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю. Также появлялась информация, что «Динамо» заинтересовано в приобретении вратаря «Сочи» Дениса Адамова.
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