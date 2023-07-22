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Андрей Пятов: на моём прощальном матче с «Тоттенхэмом» ожидается 50 тысяч фанатов

Андрей Пятов: на моём прощальном матче с «Тоттенхэмом» ожидается 50 тысяч фанатов
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Бывший вратарь сборной Украины и «Шахтёра» Андрей Пятов поделился ожиданиями от своего прощального матча – против «Тоттенхэма» 6 августа в Лондоне.

«Для меня большая честь сыграть свой прощальный матч в Лондоне на таком стадионе. Тем более в матче, целью которого является помощь Украине и украинцам. Насколько я знаю, на стадионе ожидается 50 тысяч болельщиков. Уверен, что зрители получат удовольствие от игры «Тоттенхэма» и «Шахтёра», – приводит слова Пятова Football.ua.

Пятов сыграл за «Шахтёр» 482 матча — третий показатель в истории клуба. Голкипер выиграл 28 трофеев, что является рекордом в составе «горняков». Пятов 11 раз стал чемпионом Украины и выиграл Кубок УЕФА.

О завершении карьеры Пятова было объявлено 10 июля.

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