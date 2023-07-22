Главный тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, что назвал сына Николаем в честь Старостина

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как изменилась его жизнь после рождения первого сына, а также поведал, что на решение назвать первенца Николаем повлиял и один из основателей клуба Николай Старостин.
«Как на меня повлияло рождение сына? Жизнь стала другой, намного эмоциональнее. А поменялось в первую очередь моё восприятие работы, отношение к ней. То, как я на ней фокусируюсь. Сейчас попробую объяснить. Во время сбора я провёл много времени на расстоянии от малыша, так как мы жили в Тарасовке. И часто задавал себе вопрос: что я делаю и зачем? Ответ пришёл, когда мы проводили товарищеский матч в «Лужниках», а жена с сыном были на трибунах. Вот для чего я должен каждый день стремиться к лучшему результату команды. Чтобы быть примером для Гильермо Николая. Примером не футбольным, а жизненным.
Назвал ли я сына Николаем в честь Николая Старостина? Так и есть. Когда мы были в Греции и Швейцарии и обсуждали своё будущее, то, конечно, имя Николай в наши планы не входило. Но так сложилась наша жизнь, что сейчас мы в России, в Москве, я работаю в «Спартаке». Николай — это имя почитаемого в России святого. И, конечно, имя основателя нашего клуба.
Кстати, моя мама называет малыша Коля. Я сначала даже не понял, о ком речь, когда она написала: «Как там наш Коля?» Она большая поклонница русской культуры, литературы», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».
- 22 июля 2023
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