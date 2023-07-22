Источник: Яковлев из ЦСКА отправится в аренду в «Химки»

Подмосковные «Химки» арендовали у московского ЦСКА нападающего Владислава Яковлева. Подмосковный клуб будет иметь право выкупа футболиста. Об этом сообщил Metaratings.

Ранее появлялась информация, что ЦСКА требовал у «Химок» 50 миллионов рублей. «Химки», в свою очередь, не готовы были платить более 30 миллионов.

Вторую часть сезона-2022/2023 21-летний Владислав Яковлев провёл в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды. Всего в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги он сыграл 20 матчей за ЦСКА и «Пари НН», в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Также на счету нападающего семь игр в Фонбет Кубке России и две — в стыковых матчах.

«Химки» в этом сезоне выступают в Мелбет Первой лиге.