Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Яковлев из ЦСКА отправится в аренду в «Химки»

Источник: Яковлев из ЦСКА отправится в аренду в «Химки»
Комментарии

Подмосковные «Химки» арендовали у московского ЦСКА нападающего Владислава Яковлева. Подмосковный клуб будет иметь право выкупа футболиста. Об этом сообщил Metaratings.

Ранее появлялась информация, что ЦСКА требовал у «Химок» 50 миллионов рублей. «Химки», в свою очередь, не готовы были платить более 30 миллионов.

Вторую часть сезона-2022/2023 21-летний Владислав Яковлев провёл в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды. Всего в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги он сыграл 20 матчей за ЦСКА и «Пари НН», в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Также на счету нападающего семь игр в Фонбет Кубке России и две — в стыковых матчах.

«Химки» в этом сезоне выступают в Мелбет Первой лиге.

Материалы по теме
Как клубы РПЛ изменились в межсезонье? Перед стартом сезона рассказали обо всех командах
Как клубы РПЛ изменились в межсезонье? Перед стартом сезона рассказали обо всех командах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023