Толстиков: в России Сперцяну будет непросто выдать ещё один столь же сильный сезон

Бывший технический директор «Краснодара» Александр Толстиков считает, что для полузащитника команды Эдуарда Сперцяна настало время попробовать себя в лиге другого уровня.
«Насколько Сперцян настроен на переход в Европу? В душу человеку не заглянешь, но я никогда не слышал ни от одного воспитанника «Краснодара»: «Так хочу уйти, что даже кушать не могу». Что касается параллели с Захаряном, оставшимся в «Динамо», то каждый случай индивидуален, я не знаю ситуацию Арсена. На Эдика ситуация совершенно не давит. Глубоко профессиональный парень с очень здоровым менталитетом. Может злиться на себя, если что-то не получается, однако «Краснодар» всегда будет в его сердце. С другой стороны, наверное, пришло время ему подняться на ступень выше. Если останется, будет непросто выдать еще один столь же сильный сезон. Тем более на постоянном недовосстановлении из‑за сложной логистики. И это может стать минусом для дальнейшей карьеры Эдика», — приводит «Матч ТВ» слова Толстикова.
В минувшем сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 42 официальных матча, в которых забил 14 мячей и сделал три голевых передачи.
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