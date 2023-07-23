В «Барселоне» прокомментировали состояние игроков и отмену матча с «Ювентусом»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о состоянии футболистов команды. Сразу у 10 и более игроков сине-гранатовых выявили симптомы кишечного вирусного гастроэнтерита. Из-за этого товарищеский матч с «Ювентусом» был отменён.
«Сегодня утром мы проснулись с информацией, что у значительной части игроков в нашей команде были симптомы кишечного вирусного гастроэнтерита, вызывающий рвоту и плохое самочувствие. Жизнь и футбол иногда удивляют нас такими ситуациями, которые замедляют нас и меняют наши планы.
Это очень тяжелый удар, особенно для пострадавших игроков, я желаю им скорейшего выздоровления. Тяжело, потому что все болельщики «Барселоны» очень хотели быть сегодня в Сан-Франциско, чтобы посмотреть игру с «Ювентусом». К сожалению, это будет невозможно из-за форс-мажора. Посмотрим, как мы сможем это компенсировать. Это то, что есть, и мы должны это принять», — приводит слова Лапорты пресс-служба «Барселоны» на официальном сайте.
Игра с «Ювентусом» должна была начаться в 5:30 мск.
В Барселоне продолжается реконструкция «Камп Ноу». Видеоролик:
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