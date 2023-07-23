Рахим Стерлинг: моральный дух команды высокий, нам просто нужно продолжать развиваться

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг считает, что с приходом Маурисио Почеттино команда улучшит свои результаты.
«Когда я впервые услышал о назначении Почеттино, то был взволнован. Я знаю, как тяжело играть против его команд, они всегда стойкие. Я знал, что он будет тренером, который принесёт то, что нам нужно.
В определенные моменты прошлого сезона было бы хорошо иметь кого-то похожего на него, кто бы руководил нами в сложных ситуациях прошлого сезона. У нас было много игроков. Конечно, это молодая команда, энергичная, с другой динамикой и ощущением. Они хорошие ребята и готовые учиться. Наличие такого тренера даёт привилегию.
Я думаю, что сплочение происходит на тренировочном поле, а также в отеле и вокруг него. Моральный дух команды высокий, и нам просто нужно продолжать развиваться», — приводит слова Стерлинга официальный сайт клуба.
- 23 июля 2023
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