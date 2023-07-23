Тренер «Динамо» Ойеволе: в наши ворота залетели все удары «Краснодара», нам не повезло
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Помощник главного тренера московского «Динамо» Адесойе Ойеволе прокомментировал поражение в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоялась в пятницу, 21 июля. Бело-голубые уступили со счётом 1:3.
«В первые 20 минут игра хорошо получалась. Может быть, затем расслабились и пропустили нелепый гол, который расстроил ребят. Мы просили их переключиться… Удача была на стороне соперника. В наши ворота залетели все удары «Краснодара». Нам не повезло.
Как не пасть духом после такого матча? Переживём. Мы же профессионалы, должны как-то справляться с давлением. Я думаю, что ребята хорошо отреагируют на такой результат», — сказал Ойеволе в беседе с корреспондентом «Чемпионат» Ильёй Никульниковым.
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