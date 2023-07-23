«Ньюкасл» объявил о переходе Харви Барнса

Полузащитник Харви Барнс перешёл из «Лестера» в «Ньюкасл». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

«Харви — потрясающий талант, которым я восхищался долгое время, поэтому я рад приветствовать его в «Ньюкасле». Он силён и быстр. В прошлом сезоне он показал, что умеет забивать голы с широких позиций.

Он привнесёт много нового в нашу игру. Мы с нетерпением ждём возможности поработать с ним», — приводит слова главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау пресс-служба «сорок».

По информации источника, сумма трансфера составит € 44 млн. Стороны подписали пятилетний контракт (до конца июня 2028 года).

В сезоне-2022/2023 на счету Барнса 38 матчей за «Лестер» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с «лисами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось, что один из игроков «Ньюкасла» близок к переходу в саудовский «Аль-Ахли».