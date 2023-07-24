«Галатасарай» усилился форвардом Седриком Бакамбу
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Нападающий Седрик Бакамбу стал игроком «Галатасарая». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.
По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, конголезский форвард подписал с «Галатасараем» контракт сроком на два года.
Последним клубом Бакамбу был «Аль-Наср» из ОАЭ. В сезоне-2022/2023 не сыграл ни одного матча за свою команду. Ранее нападающий выступал за такие клубы, как «Вильярреал», «Марсель» и «Олимпиакос».
Контракт игрока с «Аль-Насром» истёк в конце июня этого года. Стороны не стали продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
Ранее стало известно, что бывший футболист «Манчестер Юнайтед» близок к переходу в «Галатасарай».
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