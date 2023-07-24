Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Галатасарай» усилился форвардом Седриком Бакамбу

«Галатасарай» усилился форвардом Седриком Бакамбу
Комментарии

Нападающий Седрик Бакамбу стал игроком «Галатасарая». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, конголезский форвард подписал с «Галатасараем» контракт сроком на два года.

Последним клубом Бакамбу был «Аль-Наср» из ОАЭ. В сезоне-2022/2023 не сыграл ни одного матча за свою команду. Ранее нападающий выступал за такие клубы, как «Вильярреал», «Марсель» и «Олимпиакос».

Контракт игрока с «Аль-Насром» истёк в конце июня этого года. Стороны не стали продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Ранее стало известно, что бывший футболист «Манчестер Юнайтед» близок к переходу в «Галатасарай».

Материалы по теме
Уилфрид Заха в шаге от подписания контракта с «Галатасараем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023