Новая татуировка Месута Озила вызвала бурную реакцию в обществе

Бывший игрок сборной Германии Месут Озил, очевидно, сделал татуировку, напоминающую эмблему правого экстремистского движения Ülkücü, известного под названием «Серые волки». Организация считается экстремистской, поэтому реакция на новость оказалась довольно негативной.

О тату стало известно после того, как личный фитнесс-тренер футболиста Альпер Аксач опубликовал на своей странице в соцсетях совместное фото из спортзала, где двое мужчин демонстрируют мышцы пресса. Помимо подтянутой формы Озила, обратил на себя внимание рисунок на теле спортсмена: очертания флага с тремя полумесяцами и силуэт воющего волка.

Фото: Фото из личного архива Альпера Аксача

Флаг с тремя полумесяцами (Üc Hilal) служил военным знаменем в Османской империи и сегодня является партийным логотипом турецкой правой экстремистской «Партии националистического движения», которая является союзником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Немецкое издание Welt сообщает, что антисемитизм и антисионизм являются формообразующими элементами идеологии «Серых волков». Их враги — евреи, христиане, армяне, греки, коммунисты, масоны, Израиль, ЕС, Ватикан и США. В Германии организация контролируется управлением по защите конституции.

Напомним, 34-летний Озил завершил карьеру игрока в марте этого года. Бывший футболист лондонского «Арсенала» и мадридского «Реала» планирует начать политическую карьеру в Турции.