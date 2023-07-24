Главный тренер «Брайтона» высказался о возможном переходе Мойсеса Кайседо в «Челси»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби рассказал о ситуации с полузащитником Мойсесом Кайседо, которого хочет подписать лондонский «Челси».

«Кайседо будет с нами, пока владелец не передумает. Не знаю, что может произойти в будущем. Но если Мойсес уйдёт, нам нужно будет найти подходящего игрока. Мы должны будем заменить его отличным футболистом, ведь в новом сезоне мы будем играть в Лиге Европы, в отличие от «Челси», – приводит слова Де Дзерби журналист Фабрицио Романо.

В сезоне-2022/2023 на счету Кайседо 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт полузащитника с «чайками» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.