Главный тренер «Брайтона» высказался о возможном переходе Мойсеса Кайседо в «Челси»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби рассказал о ситуации с полузащитником Мойсесом Кайседо, которого хочет подписать лондонский «Челси».
«Кайседо будет с нами, пока владелец не передумает. Не знаю, что может произойти в будущем. Но если Мойсес уйдёт, нам нужно будет найти подходящего игрока. Мы должны будем заменить его отличным футболистом, ведь в новом сезоне мы будем играть в Лиге Европы, в отличие от «Челси», – приводит слова Де Дзерби журналист Фабрицио Романо.
В сезоне-2022/2023 на счету Кайседо 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт полузащитника с «чайками» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.
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