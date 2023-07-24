Форвард мексиканского «Леона» Виктор Давила переходит в ЦСКА за € 5 млн

Чилийский нападающий мексиканского «Леона» Виктор Давила перейдёт в московский ЦСКА, сообщает журналист Пако Монтес.

По его информации, футболист выкупит свой контракт у «Леона» за € 5 млн и перейдёт в ЦСКА на правах свободного агента. Отмечается, что форвард на этой неделе прилетит в Москву для прохождения медосмотра и заключения контракта. Соглашение с игроком будет рассчитано до 2027 года.

Ранее «Чемпионат» первым сообщил об интересе ЦСКА к 25-летнему нападающему сборной Чили.

В прошлом сезоне Давила провёл 31 матч за «Леон», в которых отметился 10 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт форварда с клубом рассчитан до декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает его в € 5,5 млн.

Минувший розыгрыш чемпионата России ЦСКА завершил на второй строчке турнирной таблицы. Подопечные Владимира Федотова одержали победу в Кубке России, обыграв в серии послематчевых пенальти «Краснодар».