Мартин Шкртел: Юрген Клопп — правильный тренер в нужном месте

Бывший защитник «Ливерпуля» Мартин Шкртел высказался о неудачном сезоне команды.
«Если вы посмотрите на все клубы мира, то увидите, что каждый из них переживает менее благополучный период. «Ливерпуль» лидирует уже несколько сезонов подряд. Я бы не сказал, что этого следовало ожидать, но что-то подобное должно было произойти. Игроки и тренер давно вместе. В каком-то смысле падение могло произойти, и оно произошло. Вот почему я думаю, что с изменениями, которые происходят в клубе, «Ливерпуль» найдёт своё место.
Юрген Клопп остаётся, это логично, он правильный тренер в нужном месте. Он выиграл всё с клубом. Также очевидно, что в предыдущие сроки у него были менее успешные сезоны. Я думаю, что после внесённых изменений и прихода новых игроков клуб наберёт обороты. Его место в этом процессе очень важно. Он снова и снова доказывал, будь то в «Ливерпуле», «Майнце» или «Боруссии», что он может придать команде импульс. Я надеюсь, что он сделает это снова», – приводит слова Шкртела Flashscore.
- 24 июля 2023
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