«Ливерпуль» бесплатно получил топ-хавбека. Кто будет лидером команды Клоппа в новом сезоне

В летнее трансферное окно перед «Ливерпулем» стоит сложная задача – заменить трёх игроков центра поля. Джеймс Милнер, Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен покинули «Энфилд» свободными агентами. Первый подписал контракт с «Брайтоном», второй отправился в «Вердер», а третий пока не определился с новой командой, но мерсисайдцы уже официально попрощались с экс-игроком «Арсенала».

Первый шаг в сторону реконструкции полузащиты уже сделан – «Ливерпуль» подписал чемпиона мира аргентинца Алексиса Мак Алистера из того же «Брайтона». Но на этом работа команды по формированию средней линии точно не закончится: из номинальных хавбеков у Юргена Клоппа остались только стареющие Тьяго Алькантара и Джордан Хендерсон, а также проведший слабый сезон Фабиньо.

В разные отрезки минувшего сезона в середине у «красных» поиграли молодые Харви Эллиотт и Кёртис Джонс, но преимущественно Клопп использует их на флангах атаки. Немецкий коуч приветствует универсальность, и именно это качество в новом сезоне пригодится номинальному правому защитнику Тренту Александер-Арнольду.

Трент уже начал адаптацию к новой роли

На протяжении всей карьеры англичанина заходят разговоры о том, что парня пора переместить из обороны в середину поля: в академии Арнольд играл именно в полузащите, его сильные качества – точнейшие передачи на средние и дальние дистанции и отличный дальний удар. При этом действия в защите подчёркивают слабости Трента – сравнительно невысокую скорость и ненадёжную позиционную игру.

Трент Александер-Арнольд (справа) Фото: Naomi Baker/Getty Images

Весной «Ливерпуль» внезапно ожил и вернулся в гонку за место в Лиге чемпионов – не в последнюю очередь благодаря новой роли ТАА. Клопп подрезал идею у Хосепа Гвардиолы и придумал для англичанина гибридную позицию: при обороне Трент опускался на привычное место справа в обороне, а при позиционном нападении поднимался ближе к опорной зоне и разгонял атаки.

До дебюта в новом качестве в игре с «Арсеналом» в начале апреля Александер-Арнольд отдал всего две результативные передачи в минувшем сезоне АПЛ. К концу мая у него накопилось уже девять ассистов, включая шесть в пяти матчах «Ливерпуля» в апреле – лучший результат в истории клуба, никто не пасовал на гол чаще в течение месяца. По данным Opta, в сезоне-2022/2023 только Бруну Фернандеш и Кевин Де Брёйне обогнали Трента по количеству созданных шансов для партнёров.

Трент в сборной Англии уже играет по-новому!

В сборной Англии Александер-Арнольд далёк от клубных успехов: на его профильной позиции справа в защите есть Кайл Уолкер, Киран Триппьер и Рис Джеймс – каждого из этой тройки главный тренер Гарет Саутгейт котирует выше, чем игрока мерсисайдского клуба. Но в последних матчах коуч предоставил Тренту шанс проявить себя в новой роли.

Окей, будет справедливо сказать что-то в духе: «Это всего лишь Мальта и Северная Македония». Македонцы занимают 65-ю строчку в рейтинге ФИФА, а Мальта – вообще 172-я (ниже Фиджи и Йемена). За последние пару лет мальтийцы уступили Косову, были разгромлены дома Словакией — 0:6 и лишь со счётом 1:0 одолели Сан-Марино – худшую сборную мира. Основной нападающий Мальты играет за «Санта-Лючию», 12-ю команду местного чемпионата. В матче с Англией мальтийцы не нанесли ни одного удара – в общем, понятно, что это не очень хорошая команда.

Трент Александер-Арнольд в матче за сборную Англии Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Но Трент Александер-Арнольд может проявить себя только с соперниками, на матчи с которыми его выпускают. Последний раз, когда он начинал в основе, да ещё и в полузащите сборной Англии, парень провалился. Это было в игре с Андоррой (153-е место в мировом рейтинге).

Так что Трент получает не так много шансов сверкнуть за сборную. С Мальтой он вышел в старте в первый раз за 13 последних появлений на поле в футболке сборной. А всего он принял участие только в четвёртом матче из 17 последних игр сборной Англии за почти два года.

За пять лет международного футбола, с момента дебюта в возрасте 19 лет в матче с Коста-Рикой в 2018-м, Трент вышел в составе сборной всего в 19-й раз. За это время Англия провела 67 матчей. У футболиста случались травмы, но чаще Саутгейт его игнорировал: Александер-Арнольд провёл 23 встречи, сидя на скамейке.

Трент Александер-Арнольд перед матчем сборной Фото: Mike Hewitt/Getty Images

На ЧМ в Катаре игрок «Ливерпуля» провёл на поле 31 минуту с Уэльсом, когда Англия уже гарантировала себе место в плей-офф. Преступно мало для футболиста, который к 24 годам выиграл все доступные клубные турниры (окей, в новом сезоне можно будет прибавить к коллекции Лигу Европы).

У Англии была хорошая команда, она дошла до четвертьфинала и уступила будущему финалисту, но может ли Александер-Арнольд усилить этот состав? И может ли он сделать это, играя в полузащите? Оба матча во время прошедшего международного перерыва Трент начал в старте на позиции середине поля и, несмотря на скромный статус оппонентов, предоставил Саутгейту и Клоппу серьёзный повод для размышлений.

Последние перформансы Трента

Его первые минуты в матче с Мальтой задали тон – он встречался с мячом чаще любого другого футболиста и молниеносно раздавал передачи партнёрам. Джуд Беллингем не приехал в расположение национальной команды, и сборная не заметила его отсутствия. Команда одержала дежурную победу, а Трент был лучшим на поле.

Первый гол Англии случился во многом благодаря резкому пасу Александер-Арнольда на Саку из глубины – вингер «Арсенала» прострелил в касание почти с лицевой линии и спровоцировал автогол. Ещё через 20 минут мальтийский защитник выбил мяч прямо на ногу Тренту в паре метров от штрафной, и Арнольд мощно зарядил в дальний угол.

Всего воспитанник «Ливерпуля» сделал 64 передачи, из которых 56 оказались точными – и почти все пришли в финальную треть из центральной зоны, где Трент располагался выше, чем в матчах за клуб. А ещё он не опускался в защитную линию, как привык делать это в заключительной фазе сезона. Может, дело в дредах, может, в «десятке» на спине, но Александер-Арнольд отдалённо напоминал Руда Гуллита.

«С мячом я вижу себя хавбеком. Без мяча – правым защитником», – сказал англичанин в интервью The Athletic в конце весны 2023 года. В том самом матче с Андоррой два года назад, когда Трент впервые вышел в центре за национальную команду, ему пришлось больше играть без мяча – перформанс был настолько разочаровывающим, что на второй тайм футболист опустился в оборону. «Это эксперимент тренера, но мне было трудно получать мяч в этих зонах», – объяснил тогда Арнольд.

На этот раз с Мальтой всё вышло иначе. Он отыграл 90 минут и выглядел максимально уверенно. «Я чувствую себя органично. Это зона, где мне нравится играть, где я вижу себя. Моя цель – закрепиться в команде и стать её постоянным игроком. Этот матч – хороший фундамент, на который можно опираться», – радовался Трент.

В матче с Северной Македонией англичанин закрепил успех – снова провёл на поле все 90 минут и отметился результативными действиями. На 38-й минуте Трент разыграл треугольник с Сакой и Триппьером, отдав предголевой пас на капитана «Ньюкасла», а в начале второго тайма в касание запустил мяч со своей половины поля на открывшегося Саку – вингер «Арсенала» оформил хет-трик.

«Многое зависит от его клуба, – сказал Саутгейт после Мальты. Тот факт, что иногда он играет [за клуб] в полузащите, хотя и немного глубже, помог ему сегодня. Порадовало, что он постепенно привыкает получать мяч на небольшом пространстве спиной к воротам – хотя раньше принимал его только справа, имея перед собой всё поле».

Коуч национальной команды справедливо перекладывает ответственность за развитие Трента-хавбека на Юргена Клоппа. И похоже, что у Александер-Арнольда будет много возможностей для развития в этой роли. Слухи связывают «Ливерпуль» с Бенжаменом Паваром из «Баварии», и вряд ли француз будет сидеть на лавке. Похоже, Клопп обрёл нового игрока в центре поля. Ещё и бесплатно.