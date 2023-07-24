Рафаэль Варан: догнать «Манчестер Сити» — это большой вызов, но мы готовы

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от нового сезона АПЛ.

«Мы должны верить. Иногда разница между хорошей командой и топ-клубом заключается в менталитете. Это новый сезон, и в нём всё возможно. Догнать «Манчестер Сити» – это большой вызов, но мы готовы.

Выиграть АПЛ очень сложно. Конкуренция с каждым годом становится всё больше. Каждая команда сильна, очень высок уровень, вы должны быть готовы к этому вызову. Будет сложно, но «МЮ» готов бороться в каждом матче», — приводит слова Варана ESPN.

Новый сезон чемпионата Англии стартует 11 августа. В прошлом сезоне чемпионом стал «Манчестер Сити». Второе место занял лондонский «Арсенал». Третье — «Манчестер Юнайтед», четвёртым стал «Ньюкасл».