Рафаэль Варан: догнать «Манчестер Сити» — это большой вызов, но мы готовы
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от нового сезона АПЛ.
«Мы должны верить. Иногда разница между хорошей командой и топ-клубом заключается в менталитете. Это новый сезон, и в нём всё возможно. Догнать «Манчестер Сити» – это большой вызов, но мы готовы.
Выиграть АПЛ очень сложно. Конкуренция с каждым годом становится всё больше. Каждая команда сильна, очень высок уровень, вы должны быть готовы к этому вызову. Будет сложно, но «МЮ» готов бороться в каждом матче», — приводит слова Варана ESPN.
Новый сезон чемпионата Англии стартует 11 августа. В прошлом сезоне чемпионом стал «Манчестер Сити». Второе место занял лондонский «Арсенал». Третье — «Манчестер Юнайтед», четвёртым стал «Ньюкасл».
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