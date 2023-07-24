Форвард «Ростова» Комличенко назвал личные цели на новый сезон

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о личных целях на стартовавший сезон, а также отметил проблемы с составом ростовчан из-за запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного на клуб ФИФА.
«Личная цель на сезон? Максимально помогать команде: забивать, отдавать, приносить пользу. Выход в паре с Голенковым не наигрывали. Это из-за запрета возникли проблемы с составом. Ждём, когда снимут бан», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».
Комличенко вышел в стартовом составе «Ростова» на матч 1-го тура РПЛ с воронежским «Факелом» (2:1). Нападающий сделал голевую передачу на второй гол своей команды, который стал победным. Его автором стал форвард Роман Тугарев.
Напомним, в прошлом сезоне «Ростов» занял четвёртое место в итоговой таблице РПЛ.
- 24 июля 2023
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