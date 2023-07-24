Дьяков: «Ростову» будет тяжело бороться за призовые места в новом сезоне
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Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков оценил перспективы своей бывшей команды в сезоне-2023/2024. По его мнению, ростовчанам будет тяжело бороться за призовые места в новом розыгрыше Российской Премьер-Лиги, так как после удачного прошлого сезона к «Ростову» будут серьёзнее относиться соперники.
«У «Ростова» молодая команда, они очень высоко запрыгнули. Держать планку всегда тяжелее на второй сезон. К «Ростову» будут более серьёзно относиться другие команды, серьёзнее настраиваться.
Но в то же время молодые футболисты за прошлый сезон хорошо окрепли, уже получили опыт в игре на высоком уровне в нашем чемпионате. Посмотрим, что они смогут показать. Конечно, бороться за призовые места будет тяжело», – приводит слова Дьякова Metaratings.
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