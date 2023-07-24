Ещенко: «Спартак», как всегда, непредсказуем, но этим и интересен! Говорить о золоте рано

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал победу красно-белых над «Оренбургом» (3:2) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги и предположил, как сложится сезон-2023/2024 для команды Гильермо Абаскаля.

«Со «Спартаком» всегда всё непросто. Красно-белые вроде удачно начали матч с «Оренбургом» и повели в счёте, [но] потом по ходу матча даже проигрывали. «Спартак», как всегда, непредсказуем, но этим и интересен! Хлусевич — большой молодец, принёс команде три очка и заслуженно стал лучшим игроком матча.

Сможет ли «Спартак» побороться за золото? Ещё совсем рано об этом говорить. Пускай выигрывают в каждом матче, а в конце уж посчитают», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.