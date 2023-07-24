Чернов: если кто-то придёт в «Спартак», ему придётся постараться, чтобы вытеснить меня

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал своё отсутствие в стартовом составе красно-белых в матче с «Оренбургом» (3:2) в первом туре Российской Премьер-Лиги. Также 27-летний игрок обороны высказался о возможном трансфере в московский клуб защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса.

«Переживаю за своё отсутствие в стартовом составе, но в то же время поддерживаю ребят, болею за них. Хочу, чтобы они проявили свои лучшие качества. Никуда не хочу уходить. Моё место в «Спартаке». Если кто-то к нам придёт, то ему надо постараться, чтобы вытеснить меня», — приводит слова Чернова Sport24.

В воскресенье, 23 июля Чернов провёл всю игру первого тура с «Оренбургом» на скамейке запасных. Следующий матч «Спартак» проведёт на выезде с «Краснодаром». Встреча состоится в рамках группового этапа Кубка России в четверг, 27 июля.

В понедельник, 24 июля сообщалось, что «Спартак» договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере Санчеса.